Супруги прогнали протестующих с помощью ружья и пистолета

Супружеская пара из американского города Сент-Луис (штат Миссури) прогнала протестующих от своего дома с помощью полуавтоматического ружья и пистолета. Об этом сообщает New York Post.

Семейная пара адвокатов столкнулась с группой около 300 протестующих после того, как толпа прорвалась через ворота по пути к мэру Лиде Крузон. Демонстранты громко выкрикивали оскорбления, однако они не решились подойти к дому супругов. На кадрах видно, что паре не пришлось открывать огонь для защиты собственности. При этом совершеннолетние жители штата имеют право покупать оружие и открыть огонь при незаконном проникновении на частную территорию.

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Ранее в июне сообщалось, что в Сент-Луисе мародеры застрелили чернокожего бывшего полицейского Дэвида Дорна (David Dorn). Известно, что 77-летний отставной офицер США был убит при попытке защитить ломбард и ювелирный магазин своих знакомых от грабителей. Отмечается, что Дорн приехал для проверки помещения после известия о сработавшей сигнализации.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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