Мятежные военные арестовали президента Мали

Восставшие военные арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные источники в среде силовиков.

Ранее сообщалось, что мятежные военные арестовали ряд высших государственных деятелей Мали: премьер-министра и его сына, а также министра обороны и министра экономики и финансов.

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Находящиеся в стране российские граждане не пострадали.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейту в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.