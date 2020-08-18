Армия африканской страны начала государственный переворот

Армия Мали, бывшей африканской колонии Франции, начала восстание, которое может привести к государственному перевороту. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Reuters.

Сообщается, что сначала стрельба была слышна на военной базе недалеко от столицы страны, затем мятежники двинулись к президентскому дворцу и взяли под контроль Генштаб. Известно о по меньшей мере пяти погибших. По некоторым данным, путч возглавляет полковник Дьо (Diaw).

По информации малийских СМИ, путчисты захватили в заложники нескольких министров, в том числе министра экономики и финансов.

РИА Новости сообщает, что посольство России в стране предупредило россиян о том, что не стоит выходить на улицу. О пострадавших в ходе бунта российских гражданах не сообщается.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейту в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.