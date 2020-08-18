Мятежные военные арестовали премьер-министра Мали

Мятежные военные в столице Мали Бамако арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе, сообщает портал LSI Africa в своем Twitter.

Вместе с политиком арестован его сын Карим Кейта. Известно также, что военные задержали министра обороны, министра экономики и финансов и других государственных деятелей.

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Находящиеся в стране российские граждане не пострадали.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейту в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.