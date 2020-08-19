Устроившие переворот в Мали военные пообещали провести выборы

Военные в Мали, устроившие мятеж и арестовавшие президента и членов правительства, пообещали восстановить стабильность и начать подготовку к выборам в «разумные сроки». Об этом сообщает Reuters.
Представитель мятежников полковник Исмаэль Ваг (Ismael Wague) пригласил представителей гражданского общества и различные политические движения Мали присоединиться к обсуждению условий для политического транзита.
По информации BBC News, лидерами у мятежников считаются генерал Шейх Фанта Мади Дембеле (Cheick Fanta Mady Dembele), полковник Малик Диав (Malick Diaw) и полковник Садио Камара (Sadio Camara). Отмечается, что последний до января 2020 года проходил военную подготовку в России.
Международное сообщество не поддержало переворот
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не поддержало переворот военных и пригрозило им санкциями. Организация решила закрыть все границы с Мали, остановить все финансовые операции с этой страной, а также отстранила малийскую сторону от принятия решений.
Известно, что 19 августа в Мали прибудет делегация глав государств ЭКОВАС. В ее составе президент Нигера Мухамаду Иссуфу, президент Сенегала Маки Салл, а также главы Ганы Нана Акуфо-Аддо и Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Ранее они предлагали сформировать правительство единства для разрешения политического кризиса в Мали.
Комиссар Европейского союза по промышленности Тьерри Бретон заявил, что блок будет настаивать на проведении новых выборов в Мали в обозримом будущем. В Китае заявили, что выступают против смены режима насильственным способом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Москва внимательно следит за сообщениями из африканской страны.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свою очередь потребовал срочного и безоговорочного освобождения арестованного мятежниками президента. Кроме того, Совет Безопасности всемирной организации будет обсуждать ситуацию в Мали 19 августа за закрытыми дверями. Инициаторами этого стали Франция и Нигер.
Действия мятежников осудили и внутри страны
Возглавляемая министром иностранных дел Мали Тьебиле Драме Партия национального возрождения также осудила военный переворот в стране и призвала к восстановлению конституционного порядка, передает РИА Новости. С ее точки зрения, произошедшее в стране — нарушение военной присяги и конституции. Подчеркивается, что события могут привести к краху страны, и потому партия призывает немедленно освободить из-под ареста президента Ибрагима Бубакара Кейту и других арестованных.
Заговорщики объявили о создании специального комитета
Устроившие переворот военные объявили о создании в стране Национального комитета спасения народа. Как заявил представитель мятежников, комитет «взял обязательства перед народом и перед историей обеспечить продолжение [существования] государства». При этом границы Мали будут закрыты до дальнейшего распоряжения.
Переворот объясняют коррупцией в стране
О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Местная оппозиция обвиняет власть страны в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. Она арестовала президента Ибрагима Кейта и других высших государственных деятелей. После этого лидер страны объявил об отставке.
С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов, по данным ООН, погибли по меньшей мере 14 человек.