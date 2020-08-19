Мятежные военные в Мали создали Национальный комитет спасения народа

Устроившие мятеж и арестовавшие президента и членов правительства Мали военные объявили о создании в стране Национального комитета спасения народа. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель мятежников в эфире телеканала ORTM1, Национальный комитет решил «взять обязательства перед народом и перед историей обеспечить продолжение (существования) государства».

Кроме того, военные призвали к политической транформации, ведущей к выборам. Также они пообещали соблюдать все международные соглашения. При этом границы Мали будут закрыты до дальнейшего распоряжения.

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Местная оппозиция обвиняет власть страны в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. Она арестовала президента Ибрагима Бубакара Кейту и других высших государственных деятелей. После этого президент объявил о своей отставке.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов, по данным ООН, погибли по меньшей мере 14 человек.