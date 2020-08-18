Генсек ООН потребовал срочного освобождения президента Мали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал срочного и безоговорочного освобождения арестованного мятежниками президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и членов кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

В письме говорится, что генсек с «глубокой озабоченностью» следит за разворачивающимися в Мали событиями, кульминацией которых стал арест главы государства.

«Генеральный секретарь решительно осуждает эти действия и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и верховенства закона в Мали. С этой целью он требует немедленного и безоговорочного освобождения президента (...) и членов его кабинета», — говорится в заявлении.

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Местная оппозиция обвиняет власть страны в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. 18 июля она арестовала президента Мали и ряд высших государственных деятелей.