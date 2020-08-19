США осудили мятеж военных в Мали

Соединенные Штаты резко осуждают мятеж военнослужащих в Мали и призывают их освободить арестованных государственных деятелей и их родственников. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

«Мы присоединяемся к (...) международным партнерам в осуждении этих действий. Необходимо обеспечить свободу и безопасность задержанных государственных чиновников и их семей», — приводит агентство заявление политика.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон призывает стороны конфликта восстановить конституционный порядок в стране.

Ранее 19 августа сообщалось, что лидеры восставших военных пообещали восстановить стабильность и начать подготовку к выборам в «разумные сроки».

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Местная оппозиция обвиняет власть страны в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. Она арестовала президента Ибрагима Кейта и других высших государственных деятелей. После этого лидер страны объявил об отставке.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов, по данным ООН, погибли по меньшей мере 14 человек.