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Пассажир самолета напал на друга во время полета и откусил ему ухо

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Public Domain / Wikimedia

Британского туриста задержала полиция после того, как он во время авиаперелета напал на своего друга и откусил ему часть уха. Об этом пишет Daily Express.

Инцидент произошел вечером в четверг, 17 сентября, на рейсе из английского Бирмингема в испанский город Пальма-де-Майорка. По информации издания, экипаж лайнера обратился к правоохранительным органам из-за «конфликтного поведения» одного из пассажиров самолета.

Известно, что 29-летний британец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил у бортпроводников налить ему какой-либо спиртной напиток. После того как персонал авиакомпании отказал ему в обслуживании, пассажир попытался достать его самостоятельно.

Впоследствии путешественник отпил из стакана своего попутчика и позже вступил с ним в конфликт. «Полиция установила, что молодой человек напал на другого пассажира и частично откусил ему правое ухо», — указано в тексте.

Уточняется, что пострадавший был другом дебошира, в настоящее время он находится в одной из испанских больниц. В результате правоохранительные органы арестовали пассажира, ему будет предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений.

21 августа пассажирки самолета, летящего из Лас-Вегаса в аэропорт города Шарлотт, подрались на борту из-за маски. После того как одна из туристок отказалась надевать средство защиты на лицо, сотрудники перевозчика попросили покинуть борт воздушного судна.

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