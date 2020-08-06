Пассажирам дали советы на случай драки на борту самолета во время пандемии

Авиапассажирам дали советы на случай драки на борту самолета во время пандемии коронавируса. Соответствующими шуточными рекомендациями после потасовки туристов из-за медицинской маски на рейсе авиакомпании KLM поделились журналисты De Speld.

Так, в первую очередь, путешественникам рекомендуется ответственно подходить к выбору противника и других возможных участников конфликта — учитывая, что впоследствии все могут быть помещены на карантин.

«Перед дракой обязательно выясните, с кем из спарринг-партнеров вы способны ладить — не исключено, что это будут единственные люди, которых вам придется видеть в предстоящем отпуске», — указано в тексте.

Кроме того, туристам в условиях вспышки COVID-19 непосредственно перед физическим противостоянием следует тщательно вымыть руки, желательно, с применением дезинфицирующих средств.

Наконец, в процессе потасовки авторы материала советуют использовать не ладони, а локти, и при необходимости применять окружающие предметы, чтобы избежать дополнительных контактов. «При этом очень важно, чтобы вы не кусались. Прискорбно, но это единственный выход, чтобы не заразиться», — заключили журналисты.

2 августа сообщалось, что пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались с отказавшимся надеть маску туристом. На размещенном в сети видео было видно, как экипаж самолета пытается разнять дерущихся. Затем одного из мужчин повалили на пол, других попросили успокоиться.

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