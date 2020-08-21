Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту из-за маски

Пассажирки самолета, летящего из Лас-Вегаса в аэропорт города Шарлотт, подрались на борту из-за маски. Подробности и видео инцидента опубликованы на странице телеканала WCNC в YouTube.

Как стало известно изданию, потасовка произошла на борту авиакомпании American Airlines в понедельник, 17 августа. После того, как одна из туристок отказалась надевать средство защиты на лицо, сотрудники перевозчика попросили ее удалиться из самолета.

Тогда путешественница начала агрессивно себя вести, и в результате между ней и ее попутчицей завязалась драка. На ролике, снятом очевидцем, видно, как две женщины бьют друг друга по лицу в проходе, а затем заваливаются на кресла. За кадром слышны крики и визги других пассажиров.

В итоге стюардессам пришлось вызвать сотрудников полиции, чтобы остановить потасовку. Как отметили в American Airlines, они временно запретили затеявшей драку женщине пользоваться услугами авиакомпании.

Ранее в августе пассажиры самолета, выполняющего рейс на Ибицу, подрались с отказавшимся надеть маску туристом. Видео с места событий опубликовали пользователи Twitter. На кадрах видно, как экипаж самолета пытается разнять толпу. Затем одного из мужчин повалили на пол, других попросили успокоиться.