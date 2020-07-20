Мать с грудным ребенком унизили и выгнали из самолета из-за отказа надеть маску

Жительницу Канады с грудным ребенком унизили и выгнали из самолета авиакомпании Air Canada из-за отказа надеть маску по состоянию здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя Анжелика Бибби (Angelique Bibby) путешествовала из Келоуны в Оттаву с пересадкой в Монреале. Как утверждает Анжелика, первый перелет прошел нормально, трудности возникли в транзитном аэропорту.

По словам туристки, она страдает тяжелой формой клаустрофобии, из-за которой не может носить респираторную маску. Чтобы подтвердить это, Бибби взяла справку у врача, однако сотрудники перевозчика не пустили ее в самолет без защитных средств.

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«Они сказали мне, что если я не могу носить маску, то я рискую заболеть в полете и заразить других. Когда я спросила, как мне добраться до Келоуны, сотрудники ответили, что это не их проблема. Они оставили меня в Монреале в истерике», — пояснила канадка.

Как вспоминает Бибби, реакция персонала Air Canada сильно расстроила ее. Ей пришлось искать билет другой авиакомпании и покупать его за 1300 долларов.

Представители Air Canada отказались комментировать ситуацию и подчеркнули, что маски, закрывающие нос и рот, обязательны на всех рейсах для всех пассажиров, за исключением путешественников, у которых имеется разрешение от врача.

В июне на видео попало задержание пассажира, отказавшегося надеть маску и нагрубившего стюардессе в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, как два сотрудника правоохранительных органов производят задержание, сам нарушитель в кадр не попал. Как отмечалось в подписи к ролику, самолет должен был лететь в Москву из аэропорта Платов, но из-за инцидента вылет задержался на час.