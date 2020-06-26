Турист помог жителю самой безопасной страны и подвергся жестокому нападению

Французского туриста жестоко избили и изрезали ножницами в Новой Зеландии — самой безопасной стране, — после того как он помог местному жителю, согласившись его подвезти. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает The Gisborne Herald.

По данным издания, мужчина путешествовал по стране на автомобиле Nissan X-Trail и брал подработки в разных городах, чтобы оплачивать свое существование. В конце июня он оказался в Гисборне и однажды вечером решил подвезти прохожего, которого встретил на парковке у спортзала.

Мужчина попросил высадить его возле одного из домов в районе Кайти, но, как только водитель остановился на обочине, попутчик достал ножницы и стал угрожать ему, требуя освободить машину.

«Турист отказался, поскольку все его имущество находилось в салоне. Тогда между ними завязалась драка, во время которой пассажир нанес водителю удары по голове и несколько раз ударил его ножницами», — рассказал журналистам детектив-сержант Уэйн Битти (Wayne Beattie).

Отбиваясь от попутчика, турист продолжил движение по дороге и на скорости врезался в жилой дом, повредив стену. В результате он получил тяжелые травмы и был госпитализирован, а напавший на него пассажир успел скрыться с места происшествия до приезда полиции.

Сейчас раненый турист находится в больнице — после инцидента ему понадобилось несколько операций, в том числе, на кисти руки, чтобы восстановить повреждения нервов и сухожилий, и сложная операция на глазу. Преступник, личность которого пока не установлена, объявлен в розыск.

Новую Зеландию несколько раз признавали одной из самых безопасных в мире стран для путешествий. Также в списке с «минимальным уровнем риска» в 2020 году оказались Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Гренландия.

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