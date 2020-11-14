Таиланд назвал условия для въезда туристов

Таиланд открыл границы для туристов, которые имеют не менее 1,3 миллиона рублей на банковском счете. Об этом сообщает портал Travel off Path.

Власти страны назвали еще ряд условий для въезда. В первую очередь нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который был взят в течение 72 часов до полета. После въезда в страну путешественникам сделают второй тест на вирус. «В случае положительного результата теста путешественник будет переведен в государственную больницу на карантин», — сообщают на портале.

Туристы могут получить визу типа TR. Она выдается на 60 дней с возможностью продления еще на 30 суток. Путешественникам также необходимо оформить страховку на сумму не менее 100 тысяч долларов, которая могла бы покрыть лечение коронавируса.

В консульстве Таиланда в России заявили ТАСС, что пока не выдают туристические визы российским гражданам. Кроме того, Россия не входит в список стран с благоприятной эпидемической обстановкой. Примерные сроки возобновления выдачи туристических виз также неизвестны.