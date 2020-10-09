Предсказано открытие еще одной страны для туристов под Новый год

Израиль накануне Нового года может открыть свои границы для туристов, закрытые из-за пандемии коронавируса, — власти представили поэтапный план выхода из карантина, повторно объявленного там в сентябре. Об этом TourDom.ru рассказали в пресс-службе министерства туризма страны.

Предсказывается, что в первую очередь заработают предприятия частного сектора и магазины, затем парикмахерские, салоны красоты, бассейны и спортзалы. Далее, при условии стабильной ситуации с распространением инфекции, ограничения будут сняты с туристической отрасли — принимать клиентов разрешат кафе и ресторанам, а также объектам размещения.

«Израиль прикладывает колоссальные усилия, чтобы выйти из карантина. Мы очень заинтересованы в скорейшем возвращении жизни в прежнее русло и возобновлении туризма», — заявил директор департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр.

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Отмечается, что в настоящее время въезд для туристов в Израиль закрыт, как и выезд местных жителей за границу.

Согласно последним данным, в стране с начала пандемии зафиксировано более 285 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 222 тысячи выздоровевших пациентов, 1864 носителя инфекции скончались.

28 августа сообщалось, что с 1 сентября Молдавия откроет границы для граждан России. Несмотря на то что чрезвычайное положение из-за эпидемии в стране продлено до 15 сентября, Россия попала в «зеленый список» стран, туристам из которых не нужно проходить карантин по приезде.