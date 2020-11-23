Власти Турции обвинили в массовом преднамеренном убийстве туристов

Меры против распространения коронавируса, принятые властями Турции, явно неэффективны — ввиду этого погибло огромное число людей, в том числе туристов. Такое обвинение в беседе с Ahval сделала председатель ведущей Турецкой медицинской ассоциации (TTB) Шебнем Корур Финчанджи.

«То, что происходит в Турции последние несколько недель, можно с полным правом назвать массовым преднамеренным убийством», — заявила она. По словам медика, фактические показатели уровня заболеваемости COVID-19 в стране намного выше, чем официально объявляемые.

Финчанджи подчеркнула, что местные организации здравоохранения уже давно призывали к введению более серьезных запретов — так, они считают, что жертв можно было бы избежать при установке полноценного локдауна.

Турецкие врачи настаивают на том, что доступ во все общественные места должен быть закрыт или хотя бы ограничен, а любое производство за исключением предметов первой необходимости — приостановлено хотя бы на ближайшие две недели. «Таким образом скорость распространения вспышки инфекции может снизиться вдвое за 28 дней», — указала специалист.

19 ноября сообщалось, что в Турции вводятся новые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Правила во всех провинциях страны будут в основном распространяться на местных жителей. Россиян, которые отдыхают по системе «все включено», они практически не затронут.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Турции зафиксировано свыше 447 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 375 тысяч пациентов, более 12 тысяч носителей инфекции скончались.

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