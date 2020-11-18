Разъяснены новые ограничительные меры из-за коронавируса в Турции

Новые ограничительные меры в Турции, введенные ранее из-за усугубления ситуации с распространением коронавируса, не повлияют на работу местных объектов размещения и прилегающих к ним пляжей. Об этом со ссылкой на представителей турецкого турбизнеса пишет TourDom.ru.

Собеседники портала разъяснили, что запреты едва ли напрямую коснутся туристов, при этом сами предприниматели озадачились по поводу проведения выездных экскурсий и организации питания клиентов.

«Конечно, из-за комендантского часа туристы вряд ли будут отказываться от поездок, а туроператоры сокращать программы», — заметила проживающая в Анталье владелица петербургского турагентства Мария Шекер. По ее мнению, это может быть лишь первый этап ужесточения мер.

В Турции на фоне распространения коронавируса ввели частичный карантин. В выходные дни будет действовать комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00. В стране будут закрыты кафе и рестораны, однако доставка разрешена. Еще одним шагом для борьбы с распространением COVID-19 стало решение закрыть до конца года все кинотеатры.

По последним данным, в Турции зарегистрировано 421,4 тысячи случаев заболевания COVID-19. Умерли 11,7 тысячи человек, 359 тысячи пациентов выздоровели.