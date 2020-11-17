Российская туристка описала реальную обстановку на курортах Турции в ноябре

Россиянка, побывавшая в Турции, описала реальную обстановку в стране в ноябре. Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила блогерша, последний месяц осени она встретила в Алании — в это время на курорте была «очень переменчивая погода и свободные пляжи». В начале ноября в городе похолодало: днем было около 22 градусов тепла и дул пронизывающий ветер, а к середине месяца заметно потеплело.

«Уже больше недели нас радует шикарная погода. Днем 25-26 градусов тепла, а на солнце все 30. Дождей нет, небо ясное. Тем, кто прилетел в это время, очень повезло — застали второе лето. Даже на пляже стало заметно больше народу. Лежаки вновь не пустуют», — написала туристка.

В целом, рассказала путешественница, в Турции все работает в обычном режиме: рестораны ждут посетителей, не снижая цен, закрылись только небольшие ларьки с кебабами и кукурузой. Единственное отличие по сравнению с прошлым годом состоит в том, что люди ходят в масках.

«Нужно обязательно носить их в транспорте, в магазинах и торговых центрах, при входе в рестораны. Все уже привыкли к маскам, напряга нет от слова совсем. Как только станет холоднее, маска даже будет согревать нос от ветра», — подытожила автор блога.

Ранее российский турист, слетавший на Занзибар во время пандемии коронавируса, рассказал о главных изъянах Танзании и сравнил ее с Турцией. По словам путешественника, больше всего ему не понравились огромные очереди в аэропорту на оформление визы, которая стоит 50 долларов с человека, и налог на проживание в отеле.