Слетавший на Занзибар россиянин сравнил его с Турцией и назвал главные изъяны

Российский турист, слетавший на Занзибар во время пандемии коронавируса, рассказал о главных изъянах Танзании и сравнил ее с Турцией. Своими впечатлениями мужчина поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, первое, что ему не понравилось по прилете — огромные очереди в аэропорту на оформление визы, которая стоит 50 долларов с человека.

Другим разочарованием оказался налог на проживание в отеле, составивший один доллар в сутки с каждого человека. «Грубо говоря, едете на 10 дней втроем — 30 долларов будьте готовы выложить при выселении. Пустячок, но не очень приятно», — отметил блогер.

Кроме того, главным недостатком турист посчитал то, что Занзибар не очень подходит для отдыха с детьми. «Нет магазинов повсюду, чтобы купить детское питание, все везите с собой. Для детей никаких особых развлечений нет, это не Турция, даже детских площадок нет в отелях. Ну, может, есть в каких-то дорогих, за это не скажу, ибо не знаю», — поделился россиянин.

Также африканская еда показалась ему странной, а выбор еды в отеле, по заверениям автора материала, был небольшим. «Еда специфическая, не найти куриный супчик или кашу, в меню такого просто нет нигде. Мы брали с собой кашу растворимую в коробках. У нас были только завтраки, довольно скудные. После Турции так и подавно», — пояснил россиянин.

Вдобавок он остался недоволен тем, что жители Занзибара не понимали иностранных языков. «Ну и вообще — стиль отдыха диковатый, природа, пляжи, прекрасный океан с отливами, но цивилизации нет. Нет развлечений, если кто привык ходить по клубам и барам, возможно с этим будет тоже плохо, мы не ходили, так как с ребенком», — заключил он.

Ранее в ноябре российских туристов, прилетевших на Занзибар, отказались заселять в отель. По словам россиянки, сразу после прохождения паспортного контроля в аэропорту гид сообщил группе, что их отправят в другую гостиницу вместо уже оплаченной. Однако по прибытии в отель выяснилось, что бронь не подтверждена и мест нет.

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