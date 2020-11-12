Российских туристов отказались заселять в отель на Занзибаре

Российских туристов, прилетевших на Занзибар, отказались заселять в отель. Об этом отдыхающие сообщили телеканалу «Вести Крым».

По словам россиян, по прибытии в оплаченную ими гостиницу выяснилось, что бронь не подтверждена и мест для новых постояльцев нет. Нескольких человек, решивших забронировать комнаты за свой счет, несмотря на купленные туры, администраторы заселили.

После этого остальным туристам пришлось ждать пять часов, прежде чем туроператор предложил им поехать в другой отель, классом ниже, и уставшие люди были вынуждены согласиться. Условия в новой гостинице оказались хуже, а размещение значительно дешевле, чем оплатили отдыхающие.

Представитель туроператора, у которого россияне приобрели путевки, рассказала, что в подобной ситуации оказались около 40 человек. Принимающая сторона пообещала разобраться с их вопросом, «как только в офисе появятся сотрудники».

«В таких случаях туристам обычно предлагают такой же отель или выше по уровню. В данной ситуации предложили отель хуже. Среди туристов были те, кто заказывал услугу "все включено". Они полетели на отдых вообще без денег. Другого варианта у них не осталось — им пришлось согласиться», — рассказала представитель турфирмы, выразив недовольство поведением отельеров Занзибара, принявших бронь, несмотря на отсутствие мест.

Ранее сообщалось, что российских туристов выгнали из отеля на Занзибаре из-за покупки фруктов на улице. Отдыхающим назначили штраф в размере 100 долларов за нарушение правил объекта, а когда те отказались платить, потребовали от них освободить номера.