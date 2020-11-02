Объявлена страна-лидер по числу завезенных в Россию случаев коронавируса

Около 90 процентов российских туристов, вернувшихся из заграничного отпуска с коронавирусом, приехали из Турции. Лидера по числу завезенных в страну случаев заболевания объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции (трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале ТАСС).

«В нашем общем мониторинге из общего числа выявленных, больше 10 тысяч положительных, 90 процентов — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — заявила глава ведомства.

По ее словам, данную ситуацию необходимо обсудить и предложить определенные меры. Попова также уточнила, что после открытия границы с Турцией и возобновления авиасообщения с 1 августа из страны вернулись почти полтора миллиона россиян.

1 ноября из интервью посла России в Анкаре Алексея Ерхова «Интерфаксу» стало известно, что за время курортного сезона в Турции от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 11 российских туристов. Так, по информации спикера, с начала августа по конец октября власти зафиксировали 326 случаев заражения COVID-19 среди приезжих россиян. Кроме того, Ерохов отметил, что в больницах сейчас размещен 31 пациент, а изолированно по месту отдыха 87 путешественников.

Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Турцией, прерванные на фоне вспышки COVID-19, в начале августа. Изначально рейсы были разрешены в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью. Также были вновь запущены полеты в Великобританию (Лондон) и Танзанию (остров Занзибар).