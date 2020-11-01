Стало известно об 11 умерших в Турции россиянах с коронавирусом

За время курортного сезона в Турции от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 11 российских туристов. Об этом стало известно из интервью посла России в Анкаре Алексея Ерхова «Интерфаксу».

Так, по информации спикера, с начала августа по конец октября власти зафиксировали 326 случаев заражения COVID-19 среди приезжих россиян. Кроме того, Ерохов отметил, что в больницах сейчас размещен 31 пациент, а изолированно по месту отдыха 87 путешественников.

«К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что все это на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года», — пояснил эксперт.

Кроме того, он предупредил представителей СМИ, чтобы они не обращались в генконсульство в Анталье с вопросами и запросами о том, кто, где, как скончался. Ерохов напомнил о законе о защите персональных данных, а также о праве граждан на личную жизнь.

В заключение посол заявил, что названные им цифры свидетельствуют о том, что власти Турции «принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов».

29 октября сообщалось, что в Турции умер российский турист, зараженный коронавирусом. Как рассказали в генконсульстве России, мужчина скончался в Анталье, в настоящий момент местные власти совместно со страховой компанией «предпринимают необходимые шаги для репатриации тела». Умершему туристу было 60 лет, он отдыхал на курорт Сиде.

Ранее в октябре правительство Турции начало рассматривать возможность пресечения международных поездок в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. По информации источника, власти страны разработали новые меры для местных жителей и путешественников, ввести которые планируется в ноябре и декабре.