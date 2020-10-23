Россиянка рассказала о «залитой спиртом» Турции во время пандемии

Отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о правилах безопасности на курорте во время пандемии коронавируса. Своими впечатлениями Полина Светцова поделилась с волгоградским порталом V1.

Как отметила туристка, прилетев в Турцию, она сразу ощутила разницу между соблюдением в странах антикоронавирусных мер. «В самолете все были в масках, а когда пересекали границу, нас обрабатывали. Пограничники все в масках, турки в масках, наши — через одного. Видимо, они больше нашего боятся новой вспышки и закрытия границ. По прилете нам обработали багаж, (...) вещи буквально облили спиртом в аэропорту», — рассказала россиянка.

В отеле в Аланье, по ее словам, можно было находиться без масок, но при входе в ресторан у всех измеряли температуру. В общественных местах были расставлены санитайзеры.

«В Турции ощущение, что буквально все пахнет спиртом, им там обрабатывают все. (...) У бассейна и моря стояли шезлонги, которые тоже чуть ли не обливали антисептиками», — сказала Светцова.

В целом, подытожила путешественница, отдых «практически не отличался от предыдущих»: пляжи оказались переполнены, а улицы забиты туристами — правда, в защитных масках.

«Питались мы тоже как обычно, единственное — еду теперь не сам берешь, по тарелкам раскладывает сотрудник отеля», — рассказала отдыхающая, отметив, что из меню исключили только апельсиновый фреш, поскольку цитрусовые в Турции оказались в дефиците из-за закрытия границ.

Ранее другая российская туристка показала реальную обстановку в Турции из-за второй волны коронавируса. Для отдыха она выбрала Мармарис и была удивлена пустующими пляжами и улицами популярного среди отдыхающих города.