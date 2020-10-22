Россиянка показала реальную обстановку в Турции из-за второй волны коронавируса

Российская туристка отправилась в Турцию в конце октября и показала реальную обстановку на популярном курорте во время второй волны коронавируса. Своими наблюдениями и снимками девушка поделилась в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».

Для отдыха путешественница выбрала Мармарис и была очень удивлена пустующими пляжами и улицами популярного среди отдыхающих города.

«Мармарис оказался очень красивым. Но на удивление туристов на курорте очень мало. Прогуливаясь по набережной, везде замечаешь пустые территории отелей, пустые шезлонги и кафешки. Вечером на улицах еще более грустно, даже в центре города нет людей», — отметила россиянка и прикрепила к публикации соответствующие фотографии.

По ее словам, такой феномен не связан с погодой, поскольку в октябре в Мармарисе очень тепло и обычно много туристов. «Туристы, отдыхающие со мной в отеле, были в Мармарисе в прошлом году в это же время. По их словам, все было битком забито отдыхающими. И днем, и до поздней ночи в прибрежных кафешках постоянно играла музыка, кипела жизнь», — добавила блогерша.

Она предположила, что причиной отсутствия путешественников может быть вторая волна коронавируса, которая сейчас наблюдается в Турции. При этом девушка заметила, что некоторые отели курорта уже позакрывались, в то время как другие даже не успели открыться, а гиды перестали возить туристов на экскурсии, поскольку для этого не набираются группы.

В октябре в Турции анонсировали ужесточение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Известно, что нововведения коснутся как местных жителей, так и туристов. Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов будут массово проводить полицейские рейды и проверять посетителей общественных мест.