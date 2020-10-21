Мэр любимого курорта россиян в Турции впал в кому из-за коронавируса

Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бечек впал в кому после того, как заразился коронавирусом. Об этом сообщает газета Yenicag Gazetesi.

По данным издания, градоначальник популярного курорта заболел еще 17 августа, со временем его состояние только ухудшалось. В сентябре Бечека поместили в реанимацию, где врачи приняли решение ввести его в искусственную кому, чтобы избежать приступа астмы и разрыва легких. Чиновника подключили к аппарату ИВЛ.

В октябре специалисты университета Акдениз, где находится Бечек, сообщили о том, что у него зафиксирована позитивная динамика, но его состояние все еще остается критическим.

В августе мэр любимого курорта россиян сам сообщал в социальных сетях о своем заражении COVID-19, утверждая, что чувствует себя нормально. «Я в порядке и в хорошем настроении. Изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи», — писал Мухиттин Бечек, призывая жителей города и туристов «соблюдать правила использования масок в общественных местах, гигиены и социального дистанцирования».

17 октября стало известно, что глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Крымский чиновник заразился COVID-19 в конце сентября и проходил курс лечения в клинике.