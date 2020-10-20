Россиянка рассказала о неприятностях после заражения коронавирусом в Турции

Россиянка, отдыхающая в Турции, рассказала о неприятностях после заражения коронавирусом. Своей историей москвичка Елена Макарова поделилась с Business FM.

Как отметила Макарова, в октябре она с тремя детьми приехала в Бодрум по путевке одного из крупных туроператоров и узнала, что заражена коронавирусом. После этого, по словам женщины, ее семью изолировали в номере отеля, а теперь собираются перевезти в «общежитие для коронавирусных больных» в 100 километрах от курорта.

«У нас закончилась страховка, плюс сегодня нас вывозят из отеля, потому что он закрывается. (...) И каким образом будет дальше медицинское обслуживание, мне не понятно. Нас как бы турецким властям передают, а дальше... Все с себя ответственность снимают: и страховая, и отель, и туроператор», — пожаловалась туристка.

В свою очередь опрошенный журналистами радиостанции директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко посоветовал россиянам, заболевшим за границей, «действовать в соответствии с документами, которые есть на руках».

Самостоятельным путешественникам, по словам эксперта, следует воспользоваться страховкой, а купившим тур — обращаться за помощью непосредственно к туроператорам.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье анонсировали ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса. Сотрудники правоохранительных органов будут проводить рейды и проверять посетителей общественных мест на предмет соблюдения правил безопасности. Нововведения касаются и местных жителей, и туристов.