Россиянка раскрыла хитрость мороженщиков на курортах Турции

Российская туристка, побывавшая на курортах Турции, раскрыла хитрость местных мороженщиков, применяемую в отношении отдыхающих с целью обмана. Соответствующим постом она поделилась в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Путешественница указала, что речь идет о так называемых дондурмаджи — продавцах мороженого, одетых, как правило, в красные кафтаны и красочные головные уборы, а также громко зазывающих прохожих.

Автор блога заявила, что, прежде чем купить лакомство и приступить к просмотру сопутствующего развлекательного шоу, туристу необходимо заранее обговорить его стоимость.

«Он может поиграть с тобой как на 10 лир, так и на 20 лир. Потому что в игре ты можешь развеселиться так, что твое мороженое будет стоить тебе довольно хорошую сумму!» — отметила россиянка, подчеркнув, что один шарик десерта в среднем стоит 3-4 лиры (30-40 рублей).

7 октября сообщалось, что россияне, отдохнувшие в Турции во время пандемии коронавируса, пожаловались на «ограничение в правах». По словам 34-летней москвички Анны, только что вернувшейся с курорта, по прилете «не было ни тестов, ни измерения температуры», зато в автобусе всех попросили надеть маски во время проезда жандармерии.