В Турции умер российский турист с коронавирусом

Российский турист с коронавирусом умер на отдыхе в Турции, еще 53 переболели и получили необходимое лечение. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает «Турпром» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие».

Как отметили в компании, в сентябре и октябре в Турции «были урегулированы 54 страховых случая»: 27 туристов были госпитализированы, остальные — изолированы в отелях. Один из заболевших скончался, страховая компания организовала и оплатила транспортировку его тела на родину.

Кроме того, два случая заражения россиян коронавирусом были зафиксированы в Египте и один — в ОАЭ.

«В связи с заболеванием туристов COVID-19 за границей мы получаем до трех заявлений в неделю. Также есть несколько случаев невыезда по причине заболевания или карантина в стране назначения до поездки», — рассказала заместитель гендиректора компании Екатерина Рысакова, отметив, что всем пострадавшим была оказана оперативная помощь, и все случаи, связанные с заболеванием коронавирусом, «признаны страховыми».

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не ездить на курорты с детьми из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. По ее мнению, лучшим вариантом было бы провести время с ребенком дома или «на даче на свежем воздухе».