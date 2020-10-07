Отдохнувшие в Турции россияне пожаловались на ограничение в правах

Россияне, отдохнувшие в Турции во время пандемии коронавируса, пожаловались на «ограничение в правах». Своими рассказами они поделились с «Московским Комсомольцем».

Так, по словам 34-летней москвички Анны, только что вернувшейся с курорта, по прилете «не было ни тестов, ни измерения температуры», зато в автобусе всех попросили надеть маски во время проезда жандармерии.

«При заселении в отель всем измерили температуру. (...) Если из отеля выходишь даже на полчаса, по возвращении нужно мерить температуру», — рассказала туристка, отметив, что в гостиницах не было нужно носить маски, но их просили надеть во время полицейских проверок — «даже тех, кто на пляже».

45-летняя Ирина, в настоящий момент отдыхающая в Аланье, назвала главным неудобством отдыха во время пандемии «необходимость тыкать пальцем в блюда за стеклом, чтобы их тебе положили».

«Возле них стоят таблички с названиями, но я без очков не вижу. Беру наугад, а если понравилось, добавки попросить стесняюсь», — пожаловалась женщина.

В целом, отметила она, в ее отеле соблюдаются противоковидные меры — при входе в столовую у всех измеряют температуру, приборы упакованы в отдельные пакетики, в лифт могут заходить только члены одной семьи, а номера ежедневно дезинфицируют.

Ранее сообщалось, что трех российских туристок, прибывших в Турцию в октябре, закрыли в отеле на местном курорте без права выхода из номера. Причиной стало то, что среди пассажиров автобуса, доставившего гостей в отель, оказался носитель COVID-19.