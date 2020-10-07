Трех россиянок закрыли в отеле в Турции без права выхода из номера

Трех российских туристок, прибывших в Турцию на отдых на фоне пандемии коронавируса, закрыли в отеле на местном курорте без права выхода из номера. Об этом одна из путешественниц, Катерина Устинова, рассказала «Московскому комсомольцу».

По ее словам, спустя четыре дня после начала отдыха к ним пришел представитель турагентства, где была приобретена путевка, и сообщил, что их переселят в изоляционную комнату, так как среди пассажиров автобуса, доставившего гостей в отель, оказался носитель COVID-19.

«Нам сразу сказали, что наш отдых закончен», — пояснила Устинова, добавив, что ей и попутчицам дали полчаса на сбор вещей, а затем перевезли в специальный корпус, дали заполнить документы и медицинские анкеты. Туристок обеспечили питанием и питьем, а также запретили им покидать пределы комнаты, разрешив выходить только на балкон.

Собеседница издания подчеркнула, что результаты теста на коронавирус оказались отрицательными, однако, согласно правилам объекта размещения, россиянки вынуждены пребывать на карантине до конца отпуска.

«Мы просили хотя бы отпустить нас до моря, даже в сопровождении охраны, но руководство отеля непреклонно — таковы правила», — отметила путешественница, подчеркнув, что штраф за нарушение режима изоляции составляет три тысячи евро (более 276 тысяч рублей).

6 октября сообщалось, что российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, сравнила ужин в местном ресторане с попрошайничеством из-за новых правил. По ее словам, несмотря на то, что процесс приема пищи по обновленной ввиду вспышки COVID-19 системе «шведский стол» стал гигиеничнее, в нем появился существенный недостаток.