В Турции анонсировали массовые рейды из-за коронавируса

В турецкой Анталье анонсировали ужесточение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет Milliyet.

Известно, что нововведения коснутся как местных жителей, так и туристов. В частности, согласно решениям, принятым Советом по гигиене, предполагается, что сотрудники правоохранительных органов будут массово проводить полицейские рейды и проверять посетителей общественных мест на предмет соблюдения правил.

Так, все присутствующие на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, торговых центрах, парках развлечений, кафе, ресторанах, а вдобавок на рынках и пляжах обязаны носить средства индивидуальной защиты и придерживаться социальной дистанции.

Кроме того, соответствующие объявления о новых требованиях будут траслироваться по системам голосового оповещения в общественном транспорте и через все средства массовой информации.

12 октября в Турции высказались о продлении ограничений, связанных с системой «все включено» в отелях. По информации источника, весь зимний сезон гостиницы продолжат работать по программе «Безопасный туризм», а возвращение к привычной системе all inclusive прогнозируют только на следующий год — к началу массовых чартерных программ.