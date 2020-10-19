Последствия смертоносного шторма на любимом курорте россиян показали на видео

На провинцию Анталья, любимый курорт российских туристов в Турции, обрушился смертоносный шторм и сильный дождь с градом. Последствия урагана показали на видео, ролик был опубликован Hurriyet.

На кадрах снятого очевидцами ролика запечатлены потоки дождевой воды, а также массовые разрушения.

По информации издания, буря прошла в полдень в понедельник, 19 октября, в районе города Кумлуджа. В результате мощного ливня и ветра был нанесен значительный ущерб местным поселениям и сельскохозяйственным районам — были сорваны крыши домов, повалены деревья, повреждены автомобили.

Также стало известно о жертвах произошедшего — на одной из автобусных остановок в ожидании транспортного средства погибла 28-летняя местная жительница Гюлсерен Чичек (Gülseren Çiçek). Женщину доставили в больницу после того, как на нее упала часть железной конструкции, однако спасти ее не удалось.