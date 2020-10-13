Ставшее красным Черное море на российском курорте сняли на видео

Черное море в Новороссийске стало красным. На видео с поменявшей цвет водой, размещенное в социальных сетях, обратил внимание портал «Новая Кубань».

На кадрах видно побережье курорта Мысхако: морская вода обрела темно-красный цвет и окрасила песок. Как отмечается, запись сделана в районе улицы Морской.

«Водорослями не воняет. Слабый химический запах. (...) Как будто вина налили или жмых. Разве такое возможно?» — цитирует издание автора видео, который отметил, что зимой подобное явление наблюдали в районе пляжа Алексино.

Пользователи сети, комментируя видео, уточнили, что причиной окрашивания моря могли стать водоросли, которые после шторма «начинают гнить на берегу и меняют цвет».

Ранее сообщалось, что ученые исключили одну из возможных причин загрязнения воды на Камчатке, заявив, что взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах пробы не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа Камчатки множества мертвой рыбы и морских животных. Серферы, заходившие в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.

Самые интересные видео — в нашем YouTube подписаться

.