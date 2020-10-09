Названа возможная причина гибели морских животных на Камчатке

Причиной гибели морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке могло быть цветение вредоносного планктона — динофлагеллятов. Такую версию выдвинула профессор кафедры экологии и природопользования Камчатского государственного технического университета, доктор биологических наук Татьяна Клочкова, сообщается на сайте правительства региона.

Одноклеточные водоросли были обнаружены в донных отложениях. Чтобы подтвердить предположение, надо снова найти их и провести анализ на токсины. «В их цикле развития есть стадия в донных отложениях, потом они могут подниматься, мигрировать в толще воды и цвести. В этом году было довольно продолжительное время тепло летом, что могло спровоцировать цветение», — сказала Клочкова.

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов добавил, что речь идет о явлении под названием «красный прилив океана». Анализ спутниковых данных показал, что наблюдается высокая концентрация растительных пигментов в воде на юго-востоке Камчатки, в том числе в районе Халактырского пляжа. Содержание хлорофилла в воде начало увеличиваться с 17 сентября и достигло пика 3 октября. В образцах в районе Халактырского пляжа обнаружено 12 видов микроводорослей, некоторые из которых выделяют опасные токсины, уточнил ученый.

Цветение динофлагеллятов в Авачинском заливе уже случалось, отметила Клочкова. Обычно водоросли цветут локально, и, возможно, сейчас это случилось в одном небольшом месте. Если так и произошло, специалистам необходимо найти его, локализовать и контролировать. «Работы в этом направлении ведутся. Через некоторое время экосистема восстановится, придет в норму», — пояснила она.

Клочкова отметила, что была в бухтах, где на берегу нашли мертвых морских обитателей, но их было не так много. В основном там были панцирные моллюски.

Ранее сотрудники Дальневосточного федерального университета обнаружили несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 метров. В пробах найдены микроводоросли вида Dinophysis Fortii, которые способны вырабатывать сильные токсины.

Согласно результатам проверки воды у пляжа на Камчатке, железо превышено в 6,7 раза, фенол в 2,9 раза, фосфат-ион в 10,8 раза.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива и гибели морских животных возбуждено дело по части 2 статьи 247 и части 2 статьи 252 УК («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», «Загрязнение морской среды»).