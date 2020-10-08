Ученые обнаружили пятно загрязнения у берегов Камчатки

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с воздуха обнаружили пятно загрязнения у берегов Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения, передает ТАСС.

Как рассказали специалисты, пятно хорошо видно, так как на волнах появляется пена необычного цвета, а также есть помутнения темно-зеленого оттенка. Установить площадь загрязнения удалось только примерно. Пятно тянется примерно на 40 километров вдоль побережья — от бухты Спасения до бухты Лиственничной. Его ширина составляет от 30 до 100 метров. Загрязнение имеет четкие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении, отметили специалисты.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что токсинов в воде у побережья полуострова не найдено. Он уточнил, что выявлены «отдельные превышения» по нефтепродуктам и фенолам, однако их концентрация не способна привести к такой гибели гидробионтов и нанести вред здоровью человека.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил техногенные причины произошедшего.