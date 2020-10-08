Названа новая версия гибели морских животных на Камчатке

Анализ данных с российских и европейских спутников позволил специалистам назвать еще одну версию гибели морских животных на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В качестве возможной причины экологической катастрофы в российском регионе рассматривается сочетание таких природных факторов, как увеличение выброса материалов из района вулкана Козельский по реке Налычева и выброс веществ со дна океана в Авачинском заливе.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов озвучил основные версии экологической катастрофы в регионе. По мнению главы региона, наиболее очевидная причина случившегося — утечка токсичных веществ. Губернатор также отметил, что нельзя исключать и другие версии. Так, вторая гипотеза ученых связана с токсинами биологического происхождения. Он также пояснил, что третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил техногенные причины произошедшего.