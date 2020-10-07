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Океанолог назвал сроки восстановления экосистемы на Камчатке

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Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Экосистема акватории Тихого океана на Камчатке восстановится уже через полгода-год после загрязнения. Такие сроки назвал научный руководитель института океанологии РАН Роберт Нигматулин, передает «Газета.ру».

Ученый объяснил, что природа восстанавливается, если ее нечасто подвергать ударам. «Через год-два все придет к норму <...>. Ни о каких столетиях и тысячелетиях речи не идет — год, даже полгода!» — сказал ученый. Он напомнил о разломе танкера в Керченском проливе и добавил, что через шесть месяцев природа очистилась сама и следов нефти практически не осталось.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 247 УК («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов») и части 2 статьи 252 УК («Загрязнение морской среды») по факту загрязнения пляжей на Камчатке. Следствие установило, что загрязнение произошло с 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива в районе Халактрыского пляжа, и в трех бухтах — Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная. СК уточнил, что в морской среде нашли нефтесодержащие компоненты, в том числе фенол — это повлияло на цвет воды в океане и привело к гибели морских животных.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ведомство допускает техногенные причины загрязнения воды на Камчатке. Она объяснила, что для полного исключения этой версии надо получить заключение ученых, и добавила, что Росприроднадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести внеплановые проверки на «Водоканале» и ТЭЦ.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Губернатор поручил региональному Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим.

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