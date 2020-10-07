На Камчатке проверили версию о загрязнении ракетным топливом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов после проверки заявил об отсутствии компонента ракетного топлива в пробах с мест загрязнения воды в Камчатском крае. Об этом он сообщил журналистам в среду, 7 октября, передает ТАСС.

«Гептил не был обнаружен. По всем остальным [веществам] просто невозможно озвучивать, потому что это огромный перечень», — сказал Солодов.

Глава Камчатки подтвердил, что факты превышения в воде концентрации некоторых веществ подтверждаются, однако, по его словам, все ученые утверждают, что это не могло привести к ЧП.

Ранее в интернете появилась версия о том, что утечка гептила — компонента ракетного топлива — стала причиной гибели живых существ и травмирования людей в прибрежной зоне Авачинского залива. Предполагалось, что таким образом подводники избавились от утекшего ракетного горючего.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября, сефреры жаловались на тошноту, повышение температуры и ухудшение зрения после захода в воду. Позднее мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Губернатор поручил региональному Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим.