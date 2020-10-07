Росприроднадзор допустил техногенные причины загрязнения на Камчатке

Росприроднадзор допустил техногенные причины загрязнения воды на Камчатке. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова, передает ТАСС.

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Она объяснила, что для полного исключения техногенных причин надо получить заключение ученых.

Радионова добавила, что Росприроднадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести внеплановые проверки на «Водоканале» и ТЭЦ. Она уточнила, что проверка объектов «Водоканала» уже согласована.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов опубликовал видео осмотра с воздуха Козельского полигона ядовитых отходов, который мог стать возможной причиной загрязнения. Он уточнил, что визуальных повреждений и утечек на объекте не выявили. По словам главы региона, утечка токсичных веществ является наиболее очевидной причиной произошедшего, но не стоит исключать другие версии — токсины биологического происхождения, а также сейсмическую и вулканическую активность, хотя она маловероятна.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Губернатор поручил региональному Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим. 7 октября стало известно, что из-за произошедшего на Камчатке пострадали минимум 60 серферов — они получили ожоги роговицы и жаловались на тошноту и кожную реакцию.