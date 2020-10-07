Стало известно о минимум 60 пострадавших на Камчатке серферах

Из-за загрязнения акватории Халактырского пляжа на Камчатке пострадали минимум 60 серферов — они жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Об этом рассказали работники одной из местных серф-школ, передает РИА Новости.

Как рассказала серфингистка Елена, пострадавшим не сразу стало известно, что проблемы связаны с загрязнением. По ее словам, на протяжении трех недель в течение дня серферы ощущали сухость, пленку и пелену перед глазами, но эти симптомы проходили после сна. Сначала они думали, что это происходит из-за планктона или цветения водорослей. Елена добавила, что она и другие серфингисты последний раз заходили в воду 2 октября, но у нее до сих пор постоянная тошнота, кашель и потеря обоняния. Она объяснила, что сейчас в серф-школе не проводятся уроки, пока не скажут точно, какое вещество попало в воду. Два других лагеря сразу закрылись.

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Другой участник серф-школы Алексей сообщил, что врачи диагностировали у него ожог роговицы, а анализы показали, что у него немного увеличена печень. Когда он в начале октября зашел в воду, а затем вышел на берег, он вытянул перед собой руку и не смог ее разглядеть. Это состояние прошло через четыре часа, когда мужчина выпил обезболивающее и антигистаминное средство. На данный момент он до сих пор лечит роговицу от сухости, капая каждые 3-4 часа специальные капли и используя мазь. Врачи пока не дают прогнозов на восстановление, лечение займет минимум два месяца. «Сказали, что хорошо, что пострадал только верхний слой роговицы, — глубже не сожгло. Говорят, что неизвестно, какие последствия и осложнения будут», — заключил Алексей. Он также указал, что у него были красные пятна вокруг открытого пореза по всей ноге после купания.

По данным РИА Новости, вода на Халактырском пляже мутная, с желтой пеной, которая остается на песке, а на берегу лежит много мертвой мелкой рыбы. До 2 октября пена бела белее, но, как предположил Алексей, цвет мог появиться из-за того, что со дна поднимается какая-то субстанция. Он уточнил, что пару дней назад с пляжа вымыло белых побелевших ежей, и добавил, что от океана исходит непонятный резкий запах.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов озвучил основные версии произошедшего в регионе. По его словам, визуально экологическая катастрофа не видна, а истинные причины установить пока невозможно, но наиболее очевидная из них — утечка токсичных веществ. Губернатор призвал не исключать и другие версии. Вторая гипотеза связана с токсинами биологического происхождения, а третья — с сейсмической и вулканической активностью, хотя она маловероятна.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы и морских животных, а серферы, заходившие в воду, жаловались на тошноту, ухудшение зрения и повышение температуры. Позднее мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Губернатор поручил региональному Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим. Материалы дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.