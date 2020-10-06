Кремль решил четко прояснить ситуацию на Камчатке

У Кремля есть четкая установка прояснить экологическую ситуацию на Камчатке. О таком решении заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков сказал, что ситуация действительно волнует Кремль, а экология — «один из приоритетов». Он выразил надежду, что до конца текущей недели что-то прояснится.

Материалы по теме «Там просто тонны мертвых животных» Океан на Камчатке отравлен, пляжи завалены трупами рыб. Что о катастрофе говорят местные жители? Русский бриллиант Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку

5 октября Песков заявил, что Кремль не проводит параллель между ситуацией на Камчатке и разливом топлива в Норильске. Он добавил, что темой занимаются все региональные и федеральные министерства и ведомства.

6 октября глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил о повреждениях одного из ядовитых полигонов, которые он ранее называл возможной причиной загрязнения прибрежных вод. Он уточнил, что серьезных нарушений не обнаружено, и добавил, что, согласно результатам анализов, в воде у берегов Камчатки не выявлено опасной концентрации вредных веществ.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы и морских животных, а серферы, заходившие в воду, жаловались на тошноту, ухудшение зрения и повышение температуры. Позднее мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Губернатор поручил региональному Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим. Материалы дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.