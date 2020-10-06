Медведев поручил досконально разобраться в ситуации на Камчатке

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил досконально разобраться в экологической ситуации на Камчатке и проинформировать о выводах общественность. Его цитирует РИА Новости во вторник, 6 октября.

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По его словам, в стране по-прежнему сохраняются риски экологической безопасности. «Общая площадь опасных объектов оценивается более чем в 77 тысяч гектаров», — уточнил он.

Медведев призвал увеличивать темпы и объемы работ по ликвидации экологического ущерба. Он добавил. что бизнес должен участвовать в этом не в меньшей степени, чем государство.

Ранее стало известно, что специалисты обнаружили почти тотальную гибель морских обитателей (бентоса) дна в районе Авачинской бухты. Как пояснил научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов, сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве.

До этого глава региона заявил, что загрязнение могло произойти по вине Козельского или Радыгинского полигонов с ядовитыми отходами.

2 октября в СМИ появилась информация о том, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения и температуру после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах.