Описаны повреждения полигона ядохимикатов возле загрязненного пляжа на Камчатке

Специалисты осмотрели Козельский полигон ядохимикатов возле загрязненного пляжа на Камчатке и обнаружили на нем повреждения. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов, передает ТАСС.

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Описывая ущерб, Солодов указал на повреждения геомембран (укрепительного слоя сетки) и отсутствие некоторых частей проволочного ограждения по периметру. Глава региона предположил, что «предприимчивые граждане взяли [материалы] для собственного забора». Он уточнил, что серьезных нарушений не обнаружено, и добавил, что группа специалистов взяла пробы воды из двух скважин на глубине 17 и 20 метров.

Результаты анализов воды, взятой в акватории у берегов Камчатки, не выявили опасных концентраций вредных веществ, уточнил Солодов. При этом он отметил, что результатов спектрального анализа, который проводят в Москве, пока нет, поскольку он занимает длительное время.

Ранее Солодов говорил, что возможной причиной загрязнения прибрежных вод Камчатки стали два полигона с ядовитыми отходами — Козельский и Радыгинский. Рассматриваются версии о техногенном загрязнении, разливе токсичных веществ и природных факторах. 5 октября глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что его ведомство отказывается считать гибель морских животных на Камчатке катастрофой, так как человеческих жертв там нет.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения и температуру после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, на трех участках акватории Авачинского залива были обнаружены фенол и нефтепродукты. Материалы дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. Губернатор поручил краевому Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим.