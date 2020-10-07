Следователи завели уголовное дело из-за загрязнения пляжей на Камчатке

По факту загрязнения пляжей на Камчатке возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 7 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По словам Петренко, дело возбуждено по части 2 статьи 247 («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов») и части 2 статьи 252 («Загрязнение морской среды») УК РФ.

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Как установило следствие, загрязнение произошло в период с 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, а также в трех бухтах — «Бабья», «Большая Лагерная» и «Малая Лагерная», в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края.

По данным СКР, морская среда оказалась загрязнена нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом. Из-за этого изменился цвет воды в океане, а донные иглокожие и морские животные стали гибнуть. От загрязнения также пострадали два серфера — они получили химические ожоги роговицы глаз.

Согласно первым исследованиям образцов прибрежных вод, там присутствует загрязнитель, похожий на техническое масло или другое вещество с нефтесодержащими компонентами. Как отметила Петренко, в СКР проверяют все возможные источники загрязнения, в том числе территории близлежащих полигонов с захоронениями ядохимикатов.

Ранее Росприроднадзор допустил техногенные причины загрязнения воды на Камчатке. О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил региональному Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим. 7 октября стало известно, что из-за произошедшего на Камчатке пострадали минимум 60 серферов — они получили ожоги роговицы и жаловались на тошноту и кожную реакцию.