Полигон ядохимикатов возле загрязненного пляжа на Камчатке сняли с воздуха

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Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке, который мог стать возможной причиной загрязнения акватории, сняли с воздуха. Видеозапись опубликовал губернатор региона Владимир Солодов в Stories своего Instagram.

Солодов уточнил, что визуальных повреждений и утечек на полигоне не выявили, а специалисты взяли все необходимые пробы.

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Как сообщили в Генпрокуратуре России, первоначальные исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в два с половиной. Были исследованы песок и вода Халактырского пляжа, берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. В прокуратуре уточнили, что в пробе воды с Халактырского пляжа обнаружили только следы горюче-смазочных материалов.

Ранее Солодов заявил, что визуально экологическая катастрофа не видна, а истинные причины установить пока невозможно, но наиболее очевидная из них — утечка токсичных веществ. Губернатор призвал не исключать и другие версии — токсины биологического происхождения, а также сейсмическую и вулканическую активность, хотя она маловероятна.

Утром 7 октября стало известно, что из-за загрязнения Халактырского пляжа пострадали минимум 60 серферов — они жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию, но проблемы проходили после сна. Сначала они думали, что это связано с планктоном или цветением водорослей. Корреспондент РИА Новости рассказал, что вода на пляже мутная, с желтой пеной. Как предположил один из участников серф-школы, цвет пены мог появиться из-за того, что со дна поднимается какая-то субстанция. Он добавил, что от океана исходит резкий запах.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября, серферы жаловались на тошноту, повышение температуры и ухудшение зрения после захода в воду. Позднее мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Губернатор поручил региональному Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим.