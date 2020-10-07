Власти Камчатки определили будущее полигона ядохимикатов после загрязнения

Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае рекультивируют вне зависимости от того, произошла ли на нем утечка токсичных веществ. О таком будущем объекта объявил глава региона Владимир Солодов на встрече с представителем российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым, сообщается на сайте краевого правительства.

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Солодов добавил, что решение не обсуждается, и определенно будет выполнено. Он уточнил, что уже говорил на эту тему с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным и отметил, что нет никаких данных, которые могли бы указывать на связь ситуации с Козельским полигоном.

Яблоков рассказал, что осматривал Козельский полигон и пришел к выводу, что сверху повреждений не видно, но есть опасения, что произошла разгерметизация. Таким образом химикаты могли попасть в грунтовые воды, а из-за высокой пористости и расположения полигона на склоне они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева. «Как я понимаю, химикаты могут быть вообще не видны, не пахнуть, но так губительно воздействовать», — заключил он.

Ранее научный руководитель института океанологии РАН Роберт Нигматулин заявил, что экосистема акватории Тихого океана на Камчатке восстановится уже через полгода-год после загрязнения. Он объяснил, что природа восстанавливается, если ее нечасто подвергать ударам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 247 УК («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов») и части 2 статьи 252 УК («Загрязнение морской среды») по факту загрязнения пляжей на Камчатке. СК уточнил, что в морской среде нашли нефтесодержащие компоненты, в том числе фенол — это повлияло на цвет воды в океане и привело к гибели морских животных.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил техногенные причины произошедшего.