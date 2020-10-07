Определен загрязнитель воды у пляжа на Камчатке

Анализ песка и морской воды с Халактырского пляжа на Камчатке показал наличие следов горюче-смазочных материалов. В образцах с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная загрязнителей не обнаружено, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Исследование проводил экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.

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Дополнительно было исследовано состояние воздуха в районе пляжа. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в пробах от 5 октября загрязнений нет. Прежние замеры организации определили превышение допустимых значений по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза.

Всего отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха, песка, донных отложений, гидробионтов и водорослей. Обследовано большинство объектов, которые могли быть загрязнены либо считаются возможным источником загрязнения. Прокуратура проверила в том числе Козельский и Радыгинский полигоны. «Оценка их соответствия требованиям закона будет дана в комплексе с отобранными образцами исследований», — отметили в ведомстве.

В начале октября на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, морских ежей, нерп и других морских животных. Побывавшие в воде серферы жаловались на температуру, тошноту, поражение глаз и кожи. Вода у пляжа стала мутной, с желтой пеной, от океана исходил резкий запах.

По предварительной информации, виновником загрязнения мог стать частный нефтяной танкер. Власти региона проверяют версии об утечке токсичных веществ, токсинах биологического происхождения, сейсмической и вулканической активности.