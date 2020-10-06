Глава СКР Бастрыкин отправил криминалистов к загрязненному пляжу на Камчатке

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в связи с загрязнением воды в акватории Тихого океана направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Специалисты проведут исследование анализов проб на загрязненном пляже.

Ранее Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о проверке в связи с загрязнением воды в регионе и установить причины гибели морских животных.

2 октября на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Морскую воду взяли на экспертизу — предварительный анализ показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов. Также в воде обнаружили фенол. По предварительной информации, виновником загрязнения стал частный нефтяной танкер.