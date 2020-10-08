Ученые не нашли токсинов в воде у побережья Камчатки

Токсинов в воде у побережья Камчатки не найдено. Об этом РИА Новости рассказал глава региона Владимир Солодов.

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Он уточнил, что выявлены «отдельные превышения» по нефтепродуктам и фенолам, однако их концентрация не способна привести к такой гибели гидробионтов и нанести вред здоровью человека. Губернатор отдельно отметил, что версия об отравлении воды ракетным топливом гептилом не нашла подтверждения. Он также добавил, что ведется постоянный мониторинг уровня радиации, и по этому показателю отклонений нет.

Ранее анализ данных, полученных с российских и европейских спутников, позволил специалистам назвать еще одну версию гибели морских животных на Камчатке. В качестве возможной причины экологической катастрофы в российском регионе рассматривается сочетание таких природных факторов, как увеличение выброса материалов из района вулкана Козельский по реке Налычева и выброс веществ со дна океана в Авачинском заливе.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил техногенные причины произошедшего.