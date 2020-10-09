Россиян заверили в безопасности добываемой на Камчатке рыбы

Добываемая на Камчатке рыба абсолютно безопасна. В этом россиян заверил председатель ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын, его слова публикуют на официальном сайте региона.

Он отметил, что Авачинский залив — ограниченная акватория и что большая часть промысла сосредоточена в отдаленности от места катастрофы. «Суда добывают рыбу в Петропавловско-Командорской подзоне, в пределах Авачинского, Кроноцкого и Камчатского заливов и доставляют ее в Петропавловск-Камчатский», — сказал Галицын.

Кроме того, за каждым судном ведется наблюдение надзорными ведомствами, все находится под контролем — проводятся обязательные лабораторные исследования. Председатель ассоциации добавил, что рыбопромышленники борются за свою репутацию и внимательно следят за качеством. «Я не помню ни одного случая за последние несколько десятков лет, чтобы кто-то у нас пострадал от употребления камчатской рыбы. Если, конечно, сам не приготовил ее недолжным образом», — пояснил Галицын.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива обнаружили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.